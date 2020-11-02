Правительство направит регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении по регионам денег на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом. Каждый регион получит по 5 млрд рублей.

«Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — сообщают «Известия».

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства России.

Также регионам направят по 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и еще 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на COVID-19.