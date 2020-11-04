Переплатил: Ефремов потребовал вернуть 600 тысяч рублей, выплаченные семье сбитого им мужчины

Петр Хархорин, новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного после вождения в пьяном виде и последовавшей гибели человека, заявил: они будут возвращать переплаченные средства.



Как он сообщил изданию РИА Новости, актер переплатил родственникам погибшего 600 тысяч рублей и теперь намерен вернуть эти средства.

"В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены ещё 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства ещё не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч. Кто именно должен вернуть эти средства? Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать", - сказал он.

Напомним, что ДТП с участием актера произошло 8 июня. В результате столкновения погиб человек. После длительных судов Ефремов был осужден на 8 лет колонии строгого режима.