В Татарстане к концу недели ожидается дождь и мокрый снег

С 3 по 5 ноября в республике ожидается температура от +3..+9 ° днем, а ночью 3 и 4 ноября в пределах +1..-5°, 5 ноября прогнозируется температура в районе. +4..-1°

К концу недели погода в Татарстане должна измениться из-за активных циклонов: 6-8 ноября ожидается сильный ветер и дождь. Также в пятницу и субботу синоптики прогнозируют мокрый снег с температурой днем +3..+8°, а в ночные часы 0..+4°. Ночью 8 ноября температура достигнет 0..-5°, а в дневные часы - не выше +4..-1°, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, недавно профессор из Казани заявил, что предстоящая зима будет аномально теплой.