Мэр Уфы умер от последствий коронавируса

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о смерти мэра Уфы Ульфата Мансуровича Мустафина. Он скончался после борьбы с коронавирусом.

У Ульфата Мансуровича была пневмония, вызванная вирусом. Мэру столицы Башкортостана был 61 год. Об этом пишет портал «Башинформ».

Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким Мустафина. Также сообщается, что чиновник боролся с коронавирусом на протяжении 35 дней.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом.