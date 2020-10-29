Коронавирус в Татарстане: заразились еще 46 человек, треть из них в больнице

Оперштаб опубликовал статистику по заболеванию коронавирусом в Татарстане за сутки – 46 новых случаев. При этом треть заболевших (13 человек) отвезли в больницы. Остальные лечатся дома.

«Из всех случаев – 44 контактные, два завозные. Больше всего заболевших среди людей от 30 до 50 лет (16 человек). В Казани заразились вирусом 28 жителей», - сообщает оперштаб.

Так, за все время пандемии в Татарстане зарегистрировано 8328 случаев заражения коронавирусом, за сутки выздоровело 86 человек.

Напомним, 28 октября в Татарстане зарегистрировали 110 летальный случай от ковида.