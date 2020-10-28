Легендарный онколог Татарстана умер на 85 году жизни

В Татарстане скончался легендарный онколог и основатель эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в республике Дружков Борис Константинович. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Борису Константиновичу было 85 лет. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Врач родился в селе Констенеево Елабужского района ТАССР. На кафедре хирургии и онкологии Казанского ГИДУВа и в Республиканском онкодиспансере с 1968 по 1996 год. Его называли «народным доктором».

Дружков продолжал работать до последних дней своей жизни.

Гражданская панихида состоится 30 октября в 08:15 в Сервисном комплексе РКОД по адресу г. Казань, Сибирский тракт, 29.