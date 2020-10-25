«Ребенок лежал на дороге, ему никто не помог»: в Казани водитель сбил школьника и скрылся

В Казани автомобиль сбил школьника на пересечении проспекта Победы с улицей Дубравной и уехал. Об этом сообщила в соцсети тетя пострадавшего.

«Ребенок лежал на дороге, никто ему не помог», - утверждает женщина, сетуя на равнодушие прохожих.

Когда мальчик очнулся, то дополз до газона и позвонил родителям. Взрослые скорую помощь вызвать не смогли, отвезли сына в ДРКБ сами.

«Мир сходит с ума, что происходит? Начиная с водителя, заканчивая условиями в больнице»;



«Дай бог, найдут виновника и накажут! А мальчику скорейшего выздоровления, несмотря на такие условия, в которых он проходит лечение»;



«В коридоре лежит, что ли?»;



«Почему ребенок лежит в коридоре?»;



«Бедный ребенок! Дай бог, чтоб нашли этого подонка!»;



«Вот это государство! Плати всю жизнь налоги, чтобы твоего ребенка на койку в коридоре клали», - пишут казанцы в соцсети, обсуждая новость и фотографию ребенка, сделанную в медучреждении.