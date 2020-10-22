Госавтоинспекция в пятницу устроит проверку водителям Казани

В Казани пройдет очередной рейд по выявлению латентных нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Так, проверка будет проводиться в Приволжском районе Казани с 20:00 до 22:00. Сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на водителей, которые несколько раз привлекались к административной ответственности, ездят за рулем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Особое внимание уделят водителям, которые не соблюдают правила перевозки детей.

Также сотрудники будут следить за водителями, которые не пропускают пешеходов и за теми, кто не соблюдает правила поведения на дороге.