В Минздраве Татарстана рассказали, какие лекарства не нужно принимать для лечения коронавируса

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, какие лекарства лучше не принимать для лечения коронавируса.

«Препараты вообще не нужно принимать без назначения врача. И обязательно перед применением ознакомиться с инструкцией. Там все очень четко написано. У лекарств «Фавипиравир», «Коронавир», их там целая линейка сейчас уже, в инструкциях расписаны все противопоказания к применению и побочные действия», - отметил спикер.

Также замминистра здравоохранения отметил, что просто так принимать эти препараты чревато серьезными последствиями.

«Даже если у пациента коронавирус, это не означает что нужно сразу пить эти лекарства. Там есть очень четкие показания, в том числе в какие сроки принимать. А также учитывать сопутствующие заболевания человека, и какое действие может оказать препарат», - заключил Владимир Жаворонков.

Напомним, в Татарстане 15 октября зарегистрировали еще две смерти от коронавируса.