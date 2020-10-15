Все плюсы и минусы лазерной коррекции зрения: стоит ли оно того?

Одним из самых надёжных и эффективных способов избавиться от плохого зрения (или таких дефектов зрения, как близорукость или дальнозоркость) является лазерная коррекция. Многие люди не делают операцию из-за высокой цены и некоторых отрицательных сторон. Конечно, можно пользоваться очками или линзами - но здесь нет никакой гарантии, что зрение не будет ухудшаться. Постараемся рассмотреть здесь все плюсы и минусы лазерной коррекции зрения.

Очевидный плюс: специалисты-офтальмологи смогут рассказать о будущем результате операции. Дело в том, что перед операцией, разумеется, проводятся диагностика, на основе которой можно сделать какие-либо прогнозы (более подробно о диагностике можно прочитать здесь - https://www.konovalov-eye-center.ru/info-for-patient/articles/opticheskaya_kogerentnaya_tomografiya/). Помимо этого, стоит учесть, что лазерная коррекция происходит без общего наркоза, а значит никому не противопоказана. Впрочем, это не значит, что человек будет испытывать в течение операции болевые ощущения: перед процедурой используют специальные капли, которые исключают любого рода дискомфорт.

Ещё один несомненный плюс - ошибки специалиста быть не может, ведь всю операцию производит робот. Врачебная ошибка исключена. Помимо этого, во время операции лазер воздействует только лишь на ткани роговой оболочки. Другие ткани не будут задействованы во время операции - а значит, не стоит бояться возможных серьёзных проблем со зрением.

Вообще, по словам людей, которые воспользовались лазерной коррекцией, практически всегда отмечался самый главный и очевидный плюс операции - зрение не ухудшалось даже спустя годы. Правда, это возможно только в том случае, если Вы действительно будете заботиться о своих глазах - не сидеть подолгу у монитора, не читать в темноте и регулярно делать гимнастику глаз.

Теперь о минусах. Самый главный минус - никто не гарантирует 100%-ый результат, если у Вас серьёзные проблемы со зрением. Бывает так, что шансов на восстановление нет вообще. Также после проведения операции предстоит длительная реабилитация - почти месяц. В ходе 30 дней человеку придётся от многого воздержаться.

Ну и самый главный, и самый существенный недостаток операции, в результате которого многим приходится отказываться от подобного удовольствия - это цена лазерной коррекции. Специалисты в среднем запрашивают от 20 до 300 тысяч рублей. Впрочем, если деньги есть, и человек хочет избавиться от дискомфорта - операцию, конечно же, стоит делать.