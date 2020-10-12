Администрация КНИТУ-КАИ в Казани сообщила, что «дистанционки» не будет

В официальной группе КНИТУ-КАИ сообщили, что «дистанционки» не будет. Ранее администрация университета сообщила о том, что с 12 октября занятия будут проводиться онлайн.

«Администрация КНИТУ-КАИ сообщает о неподтвердившихся случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в нашем университете. В связи с этим учреждение возвращается к схеме проведения учебных занятий», - отметили в сообщении.

Как сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, за все время в учреждении было 2 случая заболевания коронавирусом и один у преподавателя. Ситуация в ВУЗе спокойная.

Напомним, на утро 12 октября в Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом.