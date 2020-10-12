За сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек в больнице

В Татарстане на утро 12 октября зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«26 человек лечатся дома, 9 человек отвезли в больницу. При этом среди заболевших нет детей. От 18 до 30 лет – 6 человек, от 30 до 50 – 13 человек, от 50 до 60 – 8 человек, от 60 до 70 – 4 человека», - говорится в сообщении.

Из числа заболевших 20 человек из Казани, 3 из Набережных Челнов, 2 из Альметьевска, Зеленодольского, Кайбицкий районов. По одному случаю в Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Мамадышском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Также по сообщениям оперштаба за сутки в Татарстане выздоровели 7 человек.

Напомним, 11 октября в Татарстане скончалась женщина с подтвержденным анализом на коронавирус.