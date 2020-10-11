В Татарстане от коронавируса умерла пожилая женщина

В Татарстане зарегистрирован 88-й случай смерти от коронавируса.

По данным оперативного штаба, скончалась женщина 1934 года рождения. Она была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Буинской центральной районной больницы с внебольничной двухсторонней пневмонией.

У пациентки обострились заболевания сердечно-сосудистой системы. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Напомним, накануне в РТ было подтверждено еще два случая смерти от COVID-19.