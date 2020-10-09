Мужчина хотел поджечь себя в Казани на площади Свободы

9 октября в Казани на площади Свободы мужчина с плакатом хотел поджечь себя. Об этом журналисту Prokazan сообщила активистка Лиана Тимерханова.

«Его скрутили на пикете, полицейские задержали», - сообщила активистка.

На плакате у мужчины было написано «Здесь можно бухать и насиловать детей! Правоохранительные органы Татарстана разрешают» и фотографии местных следователей.

Напомним, мужчина поджег себя в центре Петербурга в день рождения Путина. А на прошлой неделе главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина, сожгла себя у здания местного управления МВД. "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию" - написала она.