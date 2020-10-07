«Кричал что-то про подарок»: В Петербурге мужчина поджег себя в день рождения Путина

В центре Санкт-Петербурга мужчина с плакатом поджег себя на глазах прохожих. Об этом сообщает портал «Мегаполис».

Прохожие сообщают, что мужчина кричал что-то про подарок и сделали вывод, что он сделал это специально в день рождения Владимира Путина.

Как сообщает портал, пострадавший сейчас находится в руках врачей, у него ожоги на 45% тела.

Напомним, не так давно главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина, сожгла себя у здания местного управления МВД. "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию" - написала она.