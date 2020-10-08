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Главное за день в Татарстане: жертвы коронавируса, скопление скорых, смерть заслуженного врача

08.10.2020, 19:26 195 0 prokazan.ru

Скончалась судмедэкспет, заслуженный врач Татарстана Розалия Газизянова 

О смерти врача стало известно 7 октября, прощание состоится 9 октября во дворе здания Бюро судебно-медицинской экспертизы (ул.Сибирский тракт, д.31 а).

Избиение 11-летнего ребенка 

Мать, состоявшая на учете, как неблагополучный родитель, более полугода избивала и оскорбляла 11-летнюю дочь. 

Необычная очередь у инфекционки в Казани 

В сети появилось видео, на кадрах которого у здания инфекционки собралась огромная пробка скорых.

Новые жертвы коронавируса

8 октября по сообщениям оперштаба Татарстана стало известно о еще двух смертях от коронавируса. Скончались два жителя Казани.

Самовольный захват дороги 

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного захвата дороги. Жители поселка Татваленка жалуются на то, что теперь к ним не может проехать даже скорая. 

Медицина / Минздрав Смерть Жалобы Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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