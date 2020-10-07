Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, сколько классов было закрыто на карантин за неделю

7 октября на онлайн-конференции глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, сколько классов закрыли на карантин за неделю.

«Школы продолжают работать в режиме настороженности по выявлению больных детей. За неделю в 9 классах 9 школ в Казани приостановлен образовательный процесс, в связи с отсутствием 20% детей. Они заболели ОРВИ. За понедельник у 123 школьников на фильтре были обнаружены симптомы ОРВИ, их не допустили к урокам», - отметила Марина Александровна.

Также глава управления отметила, что за сутки в Татарстане зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, 18 человек выздоровели. Прирост составил 0,4%.

Напомним, журналист Prokazan поразмышлял о статистике коронавируса, которую нам каждый день предоставляет оперштаб. Все ли так однозначно?