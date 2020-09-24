Новым детским омбудсменом Татарстана стала скандально известная Ирина Волынец

Сегодня в Татарстане был назначен новый уполномоченный по защите прав детей. Им стала мать четверых детей, журналист и правозащитник, лидер общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

За назначение нового омбудсмена проголосовали 74 депутата Госсовета, против - шесть человек, четверо воздержались. Волынец сменила на этом посту Гузель Удачину, которая стала судьей Конституционного суда.

Добавим, что сегодня в Википедии появилась страница с информацией о новом детском омбудсмене РТ. Ранее появлялась информация о том, что Волынец участвовала в передаче с эротическим подтекстом на телевидении, выступала против принудительной вакцинации детей, пыталась баллотироваться в президенты РФ, была замечена в драке на телешоу.