Сторонники КПРФ сообщают о нападении на главу отделения партии в Кировском районе Казани

Сегодня в Казани напали на члена местной участковой избирательной комиссии № 98 с правом решающего голоса, главу отделения КПРФ в Кировском районе Казани Валерия Семина: об этом нам сообщил глава казанского отделения партии Алексей Серов. По словам политика, Семину в 7:40 утра в подъезде дома брызнули газовым баллончиком в лицо. Серов сообщает, что состояние здоровья пострадавшего в порядке, он вернется к работе в избирательной комиссии.

Также Алексей рассказал, что в предыдущие дни голосования нападениями подверглись кандидаты от КПРФ Владислав Абрамов и Антон Бордяков.