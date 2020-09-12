В мэрии Казани придумали, что делать с пробками в Салмачах и Куюках

В мэрии Казани рассказали, как планируют решать проблему пробок в поселках Салмачи и Куюки. От местных жителей поступает нескончаемый поток жалоб, так как им приходится подолгу стоять в утренних и вечерних заторах.

По словам Ильсура Метшина, совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ для решения проблемы предлагается проложить дорогу до поселка Богородское, далее с выездом на трассу М7. Это позволит снять проблему в краткосрочной перспективе.

В долгосрочных планах решением проблемы называют строительство Вознесенского тракта, проектирование уже начато.

"Оно ведется, к концу года мы получим экспертизу по этому участку дороги – от Аметьево до проспекта Победы». Кроме того, запроектирована радиальная дорога, которая в обход Салмачей и Габишево позволит жителям поселков выезжать на Вознесенский тракт", - сообщил глава города.

Добавим, что всего в части Приволжского района, к которой относятся Салмачи, живет около 100 тысяч человек.