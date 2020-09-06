Компания Delivery Club откупилась от девушки, которой домогался курьер, купоном на 200 рублей

Курьер службы доставки Delivery Club домогался клиентки. Об этом сообщила в Facebook руководитель дирекции общественных связей "Почта банка" Ольга Очеретина.

Как рассказывает женщина, ее подруга, после того как курьер доставил заказ с едой, получила смс с намеками на интимную встречу. Мужчина написал девушке в Whatsapp, номер он взял из данных компании о заказе.

Девушка сообщила, что она замужем, однако курьер не успокоился.

"А муж дома? Мог бы зайти на полчасика", - начал намекать он.

Очеретина решила придать ситуацию огласке. В социальной сети она написала следующее:

"После обращения к вам, вы предложили ей промокод 200 рублей на следующий заказ. Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она «понравилась» в определённом смысле, знает ее телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?"

Известно, что компания уволила доставщика, а сотруднику, предложившего девушке за случай домогательства купон, придется пройти переобучение. Также известно, что Delivery Club решила скрывать от своих работников телефонные номера клиентов.