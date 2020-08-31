В Татарстане будут судить беременную женщину, которая избивала двухлетнего сына

22-летнюю жительницу Татарстана будут судить за истязание двухлетнего сына. Об этом рассказали в прокуратуре РТ. Также ей предъявлено обвинение по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По версии следствия, в апреле-мае 2020 года обвиняемая, жительница села Шемордан, систематически унижала и наносила побои своему ребенку, а также надолго запирала его в холодной бане. При этом женщина не заботилась о психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, рассказали в надзорном ведомстве.

Свою вину она полностью признала. Сейчас женщина на восьмом месяце беременности, она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Менделеевский районный суд для рассмотрения по существу.