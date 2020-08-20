В Казани мужчина из-за ревности сжег автомобиль возлюбленного своей бывшей девушки

Полицейские задержали 34-летнего казанца, который поджог автомобиль на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Известно, что ранее в дежурную часть отдела полиции №16 "Япеева" поступило сообщение, что на одной из улиц города горит автомашина "Форд". На место происшествия выехали сотрудники отдела. Они выяснили, что неизвестный разбил стекло автомобиля и поджог салон изнутри.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Он признал свою вину и сообщил, что поджег авто марки "Форд" из-за ревности. Его бывшая девушка не хотела поддерживать с ним отношения, предпочтя ему другого мужчину. Тогда он решил поджечь автомобиль ее сожителя. С помощью бутылки с бензином и зажигалки он устроил пожар в авто и скрылся с места преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в ведомстве.