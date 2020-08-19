В Татарстане пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД. Полицейский находится в больнице

В Зеленодольске возбуждено уголовное дело на нетрезвого автолюбителя, который напал на инспектора ГИБДД. Об этом сообщается на сайте УМВД по Республике Татарстан.

Известно, что находясь на посту, инспекторы ДПС заметили автомобиль "Мерседес", который вилял из стороны в сторону. Они предположили, что водитель может находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому решили остановить его для проверки. Однако водитель не отреагировал на сигналы полицейских к остановке,Ю отреагировав увеличением скорости.



В результате погони автомобиль был остановлен. Выяснилось, что за рулем находился 29-летний мужчина. Инспектор, почувствовав сильный запах алкоголя, потребовал пройти в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования на факт опьянения, на что мужчина вновь отказался. Он начал "буянить". Попытка сотрудника успокоить агрессивного водителя привела к тому, что мужчина избил полицейского.

В это время на место происшествия прибыло два экипажа ППС. В результате применения физической силы и специальных средств нападавший был задержан.



На данный момент на водителя составлены протоколы за вождение в нетрезвом виде, неповиновение сотруднику полиции и применение насилия в отношении представителя власти. Он находится под подпиской о невыезде.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован в центральную районную больницу Зеленодольск с травмами различной степени тяжести.