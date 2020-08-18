«Беспрецедентные меры»: Татарстан выделил более 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса в период COVID

Сегодня на брифинге в Кабинете Министров министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, как республика поддерживала бизнес на протяжении всего времени пандемии.

"В текущем году направлено уже более 1,7 млрд на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии", - сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что Татарстан продолжит поддерживать малый и средний бизнес, так как на фоне коронавируса наблюдается экономический спад.

"Для категорий предприятий пострадавших отраслей беспрецедентные меры поддержки сегодня были предусмотрены и они уже сегодня реализуются. И они сегодня не остановлены, а продолжают действовать" - сообщил министр.

Напомним, что с апреля многие предприятия малого и среднего бизнеса не имели возможности работать в прежнем режиме и понесли серьезные убытки.