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Фото kazanfirst.ru

Бывшего ректора КНИТУ-КХТИ приговорили к 7,5 годам лишения свободы

07.08.2020, 14:00 188 1 prokazan.ru
В краже также участвовали проректоры вуза

Герман Дьяков, экс-ректор КНИТУ-КХТИ получил срок в семь с половиной лет колонии общего режима. Об этом стало известно сегодня после приговора в Вахитовском районом суде города Казани. 

Дьякова признали виновным в хищении 42,6 миллионов рублей из бюджета вуза. 

Как сообщает корреспондент "Реального времени, суд установил, что преступления совершались с июля 2012 года по январь 2016 года в сговоре с подчиненными ректора. Также показания дади и бывшие проректоры вузы и, соответственно, соучастники кражи Ильдар Абдуллин и Александр Кочнев, а также супруга Абдуллина.

Напомним, что сам подсудимый свою вину не признавал.

 

Суд Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
07 августа 2020
14:32
Ректора КГМУ Созинова тоже проверьте.
горожанка
0
07 августа 2020
15:22
очень жаль, ведь все имел человек, из такой семьи прославленной, как родители то перенесут?

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