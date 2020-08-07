Бывшего ректора КНИТУ-КХТИ приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Герман Дьяков, экс-ректор КНИТУ-КХТИ получил срок в семь с половиной лет колонии общего режима. Об этом стало известно сегодня после приговора в Вахитовском районом суде города Казани.

Дьякова признали виновным в хищении 42,6 миллионов рублей из бюджета вуза.

Как сообщает корреспондент "Реального времени, суд установил, что преступления совершались с июля 2012 года по январь 2016 года в сговоре с подчиненными ректора. Также показания дади и бывшие проректоры вузы и, соответственно, соучастники кражи Ильдар Абдуллин и Александр Кочнев, а также супруга Абдуллина.

Напомним, что сам подсудимый свою вину не признавал.