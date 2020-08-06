В Казани на детской площадке смелая «яжемамка» угрожала детям тюрьмой и выкручивала им руки

Вчера на детской площадке на Хайдара Бигичева в Казани произошёл конфликт между детьми и жительницей города. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщает автор, "яжемамка" толкала и выкручивала руки чужим детям. На просьбу ребенка: "Подожди, сейчас мама придет", она ответила: "Мне ср*ть на твою мать". После этого, по словам приславшего видео, она "ускакала в закат".

"Ещë что-то про воспитание детей говорит. Угрожала детям тюрьмой и пдн, оскорбляла и обзывала детей. Родители, если есть конфликт и дети сами не могут его решить - разбирайтесь с родителями, а чужих детей трогать нельзя!" - комментирует автор под видео.

Он также сообщил, что собирается подать заявление участковому:

"Город должен знать своих "героев" смелых яжемамок, которые только на детей и могут свой рот открывать и руки распускать. Хорошо ребенок все снял!

Несмотря на подобное сообщение под видео, большинство пользователей встали на сторону матери.

"Я бы еще девчонке снимающей я язык оторвала. Яжемать", - пишут казанцы, услышав дерзкие детские голоса в видео.

Какие дети "умные", я же мать. Она своего ребёнка защищает", - поддерживают другие.

Мамаша, чья дочь это снимает, Вы бы за своей «язвой» смотрели лучше, такая провокаторша растёт", - отмечают в потоке комментариев третьи.

Отношения детей и родителей часто становятся предметом обсуждений. Так, недавно в сети появилось сообщение о том, что мать избивает свою дочь за невымытую посуду. Было возбуждено уголовное дело.