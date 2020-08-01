В Казани от коронавируса вылечили 92-летнего ветерана

Министерство здравоохранения Республики Татарстан сообщило, что на днях 92-летнего ветерана труда Мостюкова Ильдуса Шайхульисламовича выписали из инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы. В преклонном возрасте ему удалось победить коронавирус, которым он заразился еще в начале июля. Несколько дней он пролечился в РКБ, однако сейчас восстанавливает силы, находясь дома.

Ильдус Шайхульисламович – герой социалистического труда, Почетный член совета генералов РТ, почетный директор Казанского НИИ «Радиоэлектроника».