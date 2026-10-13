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Дачные биоритмы: миллениалы активнее пользовались интернетом после работы, а бумеры — с шести утра

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Билайн проанализировал обезличенные данные об и...

Фото: пресс-служба Билайна

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Билайн проанализировал обезличенные данные об использовании мобильного интернета в СНТ Татарстана и выяснил: в течение суток по интернет-активности лидируют разные поколения.

Бумеры вставали раньше всех: с 6 до 9 часов утра именно они были самыми активными пользователями интернета. Зумеры, похоже, чаще использовали дачу как место для работы: с 9 до 18 часов они скачивали больше трафика, чем представители других поколений.

Миллениалы, напротив, чаще других выходили в интернет вечером – после работы или ужина, с 18:00 до 21:00. Перед сном лидерами по интернет-активности становились Иксы: они показали самый высокий объём трафика в период с 21:00 до полуночи.

За дачный сезон — с мая по сентябрь — клиенты Билайна в СНТ на территории Республики Татарстан использовали более 470 тысяч ГБ данных. Больше всего интернетом пользовались в июле, за ним следовали август и июнь.

Такое активное использование мобильных сервисов в пригороде связано в том числе с развитием сети Билайна в дачных территориях: в 2026 году оператор запустил новые базовые станции в сотнях СНТ и коттеджных массивах Татарстана. Благодаря этому жители и дачники получили больше возможностей пользоваться мобильным интернетом за городом — для удаленной работы, общения и отдыха.

«Сегодня дача — это насыщенная загородная жизнь, в которой интернет становится привычной частью повседневных дел и развлечений, — отмечает Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна. — Именно поэтому мы провели большой объём работ по расширению инфраструктуры в садовых товариществах и коттеджных посёлках Татарстана. Запуск новых базовых станций позволил не только поддержать растущий спрос, но и дать дачникам уверенность в том, что их цифровые биоритмы — будь то утренний серфинг бумеров или вечерний стриминг миллениалов — будут работать так же стабильно, как и в городе».

На основе обезличенных данных клиентов Билайна на территории СНТ Республики Татарстан с мая по сентябрь 2026 года. Поколения разделены по возрасту: зумеры — 16–28 лет, миллениалы — 29–44 года, иксы — 45–59 лет, бумеры — 60+ лет.

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