Поток туристов в Татарстане в этом году сократился на треть

По сравнению с данными прошлого года объем туристов в Татарстане уменьшился в три раза. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью с Андреем Кузьминым.

"На сегодняшний день мы идем на уровне 30-35% от уровня прошлого года. Но люди едут. Например, я недавно был в Кремле, где было достаточно групп и индивидуальных туристов", - заметил эксперт.

После введения режима самоизоляции туристов не было вовсе. Только сейчас, после открытия границ с регионами, по словам Иванова, начали появляться приезжие, однако иностранных туристов нет до сих пор.

Заполненность отелей, отмечает председатель, в месяц сейчас составляет около 25%. Обычный показатель летнего периода для Татарстана - 65%.

Напомним, что сегодня появились сведения об открытии Россией границ для авиасообщения со всеми странами.