В Татарстане еще два человека скончались от коронавируса

В Татарстане на 26 июля в статистику попали еще две смерти от коронавируса. По данным оперштаба, 13 июля умерла жительница Зеленодольского района. Женщину 1954 года рождения госпитализировали в ковидное отделение Зеленодольской ЦРБ 5 июля, лечение осложнялось из-за серьезных хронических заболеваний. Смерть наступила вследствие отека легких.

Еще один летальный исход от COVID-19 подтвержден в Набережных Челнах. Мужчина 1941 года рождения был госпитализирован в инфекционную больницу 21 июня. В ходе обследования обнаружены тяжелые формы COVID-19 и внебольничной двухсторонней вирусной пневмонии. Имелись хронические заболевания, которые осложняли состояние пациента. 22 июня наступила смерть.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Добавим, что всего на сегодняшний день в Татарстане 38 человек скончались от коронавирусной инфекции.