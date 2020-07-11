Штрафом не отделаются: ночных гонщиков без глушителей могут начать арестовывать

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев обратился к главе МВД по РТ Артему Хохорину и прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с предложением заменить штрафы для нарушителей тишины на административный арест.

В обращении Сарсембаев указывает на то, что летом жители проспектов каждую ночь вынуждены слушать шум гонок, которые устраивают автомобилисты и мотоциклисты.

«У этой техники отсутствуют глушители выхода выхлопных газов, или она специально переоборудована для увеличения звука выхлопа. [...] При этом сотрудники ГИБДД в Казани бездействуют, не производят патрулирование города, этих нарушителей не задерживают и не привлекают к строгой ответственности...» — говорится в обращении.

Сарсембаев призывает арестовывать участников ночных гонок без глушителей за мелкое хулиганство на срок от 3 до 10 суток, а также увеличить штрафы. Еще он просит принять меры дисциплинарного характера в отношении руководства УГИБДД по РТ и ОГИБДД по Казани за бездействие.

