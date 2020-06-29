Прокуратура борется с борщевиком в центре Казани

Прокуратура Казани борется с зарослями борщевика в центре города.

По данным ведомства, их обнаружили на поднадзорной территории. Ядовитое растение активно произрастает на заброшенных землях, в садоводческих товариществах, откосах мелиоративных каналов и обочинах дорог. Площадь засоренной борщевиком территории составила более 10000 квадратных метров.

"Между тем распространение этого сорняка вблизи крупнейшей лесопарковой зоны Вахитовского района города Казани создает риск для жизни и здоровья гостей и жителей столицы", - отметили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес главы администрации Вахитовского и Приволжского районов представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Отметим, что борщевик может вызвать сильнейший ожог, известны случаи потери зрения у детей, которые играли с полыми стеблями растения. Если же соком борщевика поражено 80% или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти