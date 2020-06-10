Минстрой России высказал идею не повышать с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ. Об этом глава министерства Владимир Якушев сообщил в ходе онлайн-конференции.

"Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услуг ЖКХ, соответственно не увеличивать платежи населения", - сообщил Якушев.

При этом министр подчеркнул, что Минстрой обеспокоен увеличением затрат управляющих компаний, например, из-за дезинфекции подъездов из-за коронавируса.

Ранее такая мера предлагалась к включению в нацплан восстановления российской экономики. В частности, с инициативой ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий до 2021 года выступал глава Торгово-промышленной палаты РФ.