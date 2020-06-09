Под Казанью водитель такси пытался объехать пробку по полям и застрял там на сутки. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

"Водитель такси решил объехать пробку по полю через Богородское. Итог: сутки провёл на поле и севший аккумулятор. Хорошо, что рядом оказались любители покатушек, которые отбуксировали такси до дороги", - пишет автор поста.

Судя по видео, водителя на легковушке пришлось вытаскивать на "Ниве". При этом в комментариях пользователи сетей недоумевают, зачем вообще водитель решил ехать по полям.

"Какие пробки их сейчас нет ,а таксист явно без мозгов после таких дождей решил сократить дорогу по бездорожью"

"Я всегда задаюсь вопросом . Зачем вообще туда заезжать?", - пишут татарстанцы.

Напомним, ранее казанцы заметили на проспекте Победы - улице, которая всегда затоплена после дождя - технику, которой потоп не страшен. На видео попала бронированная разведывательно-дозорная машина. Купить подобную в Казани можно за 1,3 миллиона.