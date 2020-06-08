В соцсетях казанцы опубликовали видеозапись с городских дорог. На ней, как утверждает автор, заснята БРДМ - бронированная разведывательно-дозорная машина. Судя по кадрам, техника принадлежит частному лицу, ее заметили на проспекте Победы.

"На таком точно не утонешь", - комментирует автор видео.

Отметим, что купить подобный транспорт можно в Казани. На сайте drom.ru 3 июня было опубликовано объявление о продаже БРДМ-2. Утверждается, что машина дважды участвовала в парадах 9 мая на Высокой Горе. Техника, о которой говорится в объявлении, выпущена в 1980 году, у нее сохранена башня, исправны водомет и дополнительные колеса, из семи видеокамер четыре ведут запись. За машину владелец просит 1,35 миллиона рублей.

За БРДМ-2 просят 1,35 миллиона

Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил с казанцем, который передвигается на БРТ. Он рассказал, как на технику реагируют лыжники и сотрудники ГИБДД.