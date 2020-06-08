Для выезда за рубеж в ближайшее время россиянам придется подтверждать свою цель документально. Пока выезд разрешен только в ряде случаев: это уход за родственниками, работа, учеба и лечение.

В частности, для подтверждения поездки для ухода за родственниками потребуются данные от медучреждения, подтверждающие состояние больных, а также копия документа, подтверждающего степень родства;

для выезда на лечение нужны нужны подтверждающие бумаги от принимающей медицинской организации или оформленные Минздравом РФ, в документах должно быть указано время лечения;

чтобы поехать на работу, необходимы сведения, подтверждающие факт осуществления трудовой деятельности (например, трудовой договор с иностранным работодателем или разрешение на работу, выданное уполномоченной организацией принимающей стороны), а также право въезда с указанной целью на территорию другой страны;

поездка на учебу потребует документы, подтверждающие получение образования в той или иной иностранной образовательной организации (или направление на учебу за рубеж от российского вуза), а также разрешение иностранного государства на въезд с данной целью.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июля из России, в частности, из Казани, могут возобновиться международные авиарейсы.