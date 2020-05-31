В Татарстане выявлено 52 новых случая COVID-19. Количество выздоровевших за стуки снизилось

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировано 52 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все зарегистрированные случаи контактные. 20 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Больше всего случаев зарегистрировано в Набережных Челнах - там выявили 20 заражения. 18 случаев выявлено в Казани, шесть - в Нижнекамском районе, по два случая - в Нурлатском, Пестречинском и Тукаевском районах, по одному - в Чистопольском и Камско-Устьинском.

Среди заболевших по 19 человек в возрасте от 30 до 50 лет и от 50 до 60. Еще по 6 заболевших - от 60 до 70 и от 70 до 80. Двое пациентов - от 18 до 30 лет.

На сегодняшний день количество зараженных в Татарстане достигло 3 195 человек. Выздоровело 2616 человек, в том числе 31 за минувшие сутки.