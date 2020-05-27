Жаркая погода поможет снизить распространение коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина на онлайн-конференции.

"До сегодняшнего дня мы уверены, что жара нам поможет, и мы ее ждем вместе с вами. Я очень надеюсь, что в июне, когда у нас придут действительно жаркие дни, это будет температура +20 градусов в течение недели и ночи не будут такими холодными, то передача инфекции, которая имеет место в общественных местах на солнце, <...> она будет менее выражена и здесь мы действительно будем иметь меньшее количество случаев", - сообщила она.

Также накануне Патяшина пояснила, сколько еще жителям Татарстана придется ходить в масках и когда планируют открыть общепит.

Напомним, что на утро 27 мая в Татарстане отмечено 2912 случаев коронавируса, 2092 пациента выздоровели, скончались за весь период 10 человек с COVID-19.