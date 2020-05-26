34-летнего жителя Буинска подозревают в истязании двух маленьких сыновей, возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета, с января по май 2020 года, отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с двумя сыновьями 2010 и 2014 годов рождения, систематически избивал их, в том числе нанося удары кулаком по голове. При этом избиения происходили беспричинно, либо под надуманными предлогами.

8 мая пришедшая домой мать после очередного нападения на мальчиков отвезла их в больницу, где были зафиксированы следы побоев, а затем обратилась в правоохранительные органы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Челнах будут судить мать, которая забывала кормить детей и не водила в детсад.