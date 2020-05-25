Телеканал ТНТ покажет драматическую комедию «257 причин, чтобы жить»

8 июня в 20.00 на ТНТ состоится телевизионная премьера сериала Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить» — вдохновляющей истории о том, как не откладывать на потом свое счастье.

В ролях — Полина Максимова («Деффчонки», «Без меня»), Егор Корешков («Жизнь впереди», «Горько!»), Максим Лагашкин («Жуки», «Шторм»), Анна Невская («Звоните ДиКаприо!»), Дарья Руденок («Закон каменных джунглей», «На край света»), Роман Маякин («Сладкая жизнь»), звезда клипов «Ленинграда» и участница шоу «Comedy Баттл» Юлия Топольницкая и многие другие.

«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия. Ее создатели впервые на нашем телевидении попытаются легко и остроумно поговорить со зрителем на серьезные темы болезни, синдрома отложенной жизни, дружбы между непохожими людьми, семейных и любовных проблем. А героиня Полины Максимовой, которая ради этой роли побрилась налысо, будет разбивать четвертую стену, чтобы передать мысли девушки, побывавшей на грани жизни и смерти, но не потерявшей чувство юмора.

Женя Короткова долго боролась с болезнью и уже готовилась составлять список женщин, с которыми может продолжить свою жизнь ее парень Митя. Но в этот же день врач объявляет Жене о том, что коварная болезнь отступила. Вне себя от счастья, Женя хочет на всю Москву кричать песню Staying Alive, но радость момента портит Митя — он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжелой болезнью совсем не по-мужски, здоровую — другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье — ее сестра захватила квартиру и инстаграм-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени; и на работе, где коллеги думают, что рак заразен, а хамоватый начальник заявляет, что «лысая баба — это как-то я не знаю».

В общем, первый день здоровой жизни проходит совсем не так, как Женя себе представляла. Оттолкнувшись ото дна, она дает себе слово, что больше не упустит ни одной возможности быть счастливой. А поможет ей в этом старый блокнот, в который она во время болезни записала 256 желаний. Добавив в список желание номер 257 — найти любовь, — девушка начинает жить полной жизнью, стараясь не оглядываться назад, не смотреть на дураков и ни о чем не жалеть. Но получится ли у нее убежать от старой жизни, оставаясь при этом прежней собой?

Виталий Шляппо, генеральный продюсер: «Наш проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту. И порой не бояться начать всё сначала. Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, ещё до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я вижу, что ей удалось воплотить на экране такой сложный образ».

Алексей Ляпичев, креативный продюсер: «Мы считаем, что «257 причин, чтобы жить» — это прежде всего позитивная история. История, дарящая надежду, веру в то, что у героини все будет хорошо. А глядя на нее, и огромная аудитория телеканала ТНТ может по-другому взглянуть на свою жизнь, поняв, что в ней тоже много светлого. Важно лишь заметить это. Кстати, в современных реалиях тоже можно записывать желания и мечтать их исполнить, когда все закончится… Нам захотелось рассказать о такой непростой теме в позитивном ключе, потому что важно верить, видеть то хорошее, что по-прежнему есть в жизни. Улыбка и соответствующее внутреннее состояние всегда помогают жить легче».

В прошлом году телеканал ТНТ подарил российскому телевидению нового героя — «Толю Робота», парня с бионическими протезами рук и ног, который мечтает о любви и живет полной жизнью несмотря ни на что. Этим летом на ТНТ появится новая героиня — девушка, которая победила болезнь и твердо решила стать хозяйкой своей жизни.

«257 причин, чтобы жить» — с 8 июня в 20.00 на ТНТ!