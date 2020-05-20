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Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис

20.05.2020, 12:02 0 prokazan.ru

Банк «Открытие» провел опрос представителей малого и среднего бизнеса и оценил влияние кризиса от коронавируса на их бизнес. По результатам исследования, подавляющее большинство владельцев бизнеса - 74% удовлетворены работой своего банка в период самоизоляции. Им важна стабильная и оперативная работа банка, поддержка банка в предоставлении льгот, акций и хороших условий, а также возможность все операции проводить в режиме онлайн. Одновременно с этим, предприниматели обращают внимание, что не все банки имеют возможность предложить  помощь в кризис, что способствует переходу на обслуживание в другое финансовое учреждение. По мнению 75% опрошенных уровень доверия к банкам не изменился. Основная помощь, которую компании ждут от банков, - это кредитные каникулы, снижение стоимости обслуживания и комиссий за платежи и переводы, а также выдача кредитов предприятиям.

Доля оптимистично настроенных предпринимателей резко снизилась — бизнес настроился на длительный период выживания в сложных экономических условиях и сконцентрировался на сокращении расходов и удержании клиентов. Наступил критический момент – малый и средний бизнес нуждается в помощи банков как никогда. Если они ее не получат, исчезнет до 50% предприятий. Во время текущего кризиса 65% компаний приостановили работу и заняли выжидательную позицию, 9% сократили свой бизнес, 6% собираются остановить деятельность. При этом на 15% компаний кризис никак не повлиял, а 4% нашли новую нишу и получили развитие.

Большинство опрошенных – 39% не могут оценить перспективы на ближайшие 6 месяцев, однако надеются, что продолжат работать как и раньше. 18% респондентов уверены в развитии и расширении своего бизнеса. И только 7% планируют сократить масштабы.

В опросе участвовали  клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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