В Зеленодольском районе Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который истязал сына.

По информации Следкома республики, в сентябре-ноябре 2019 года подозреваемый избивал сына - мальчика 2008 года рождения.

Поводом для истязаний становились плохие оценки, на которые жаловались отцу в школе, а также угрозы ребенка рассказать матери о любовной связи отца. В один из дней мужчина побил ребенка обрезком каната, а после закрыл в гараже. В дальнейшем мальчик пожаловался на произошедшее матери, женщина обратилась в полицию.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.