В Казани прокуратура проверяет жалобу женщины-инвалида, которую лишили жизненно важных лекарств

В Казани прокуратура встала на защиту прав женщины-инвалида на обеспечение жизненно необходимыми лекарствами.

Местная жительница заявила в ведомство о том, что ей не предоставляют жизненно необходимые медикаменты. Установлено, что она является инвалидом второй группы с детства, страдает тяжелым заболеванием в виде идиопатической лёгочной артериальной гипертензии. Для лечения ей назначен ряд лекарственных препаратов, в том числе «опсамит», «илопрост», «силденафил», которые не подлежат замене либо отмене. Между тем вместо них женщине предоставили аналоги, которые, по мнению заявительницы, ей не помогали.

В целях восстановления нарушенных прав заявительницы на бесплатное обеспечение жизненно необходимыми лекарствами прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан представление. Акт реагирования находится на рассмотрении.