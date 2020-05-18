В Казани штраф получила владелица одного из кафе в Московском районе.

Как сообщают в МВД РТ, 13 мая сотрудники отдела Экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Казани в ходе рейда в Московском районе обнаружили кафе, в котором вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим нормам обслуживали посетителей в зале.

Как выяснилось, нарушение является повторным, так как 18 апреля хозяйка заведения общепита уже была привлечена к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ.

Административный материал, собранный полицейскими, был направлен в суд для рассмотрения по существу. Изучив все обстоятельства правонарушения, Московский районный суд признал предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ и назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о флешмобе, который устроили сотрудники сети казанских заведений ReLab. Они снялись обнаженными, чтобы обратить внимание на бедственное положение в отрасли из-за пандемии и просили разрешить общепиту работать при соблюдении необходимых правил.