Накануне вечером в социальной сети появился видеоролик, на котором видно, как молодые люди катаются на водных лыжах на реке Казанке.

Пользователи социальной сети положительно отреагировали на происходящее на записи.

«Коронавирус коронавирусом, а теплые дни в России наперечет, так что люди стараются брать от теплой погоды все»;

«Социальная дистанция в 1,5 метра имеется? Имеется. Не мешайте людям наслаждаться жизнью».

Напомним, С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан введен режим самоизоляции для всех жителей республики. Выходить из дома можно только по пропуску. Обращаться за экстренной медицинской помощью, ходить в ближайший магазин за продуктами, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор можно без оформления разрешения. Катание на водных лыжах не является веской причиной для выхода из дома.