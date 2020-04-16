В Казани постепенно увеличивается пассажиропоток. Об этом стало известно сегодня на ежедневном заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое по видеоконференцсвязи провел руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.

Если во вторник, 14 апреля, в Казани общественный транспорт перевез 194,3 тысячи пассажиров, то в среду их количество увеличилось до более 198 тысяч, сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров. Это потребовало увеличить количество подвижного состава автобусов до 436 единиц, таким образом, по городу курсирует почти половина всего подвижного состава автотранспортных предприятий Казани.

Напомним, что в общественном транспорте города регулярно проходит дезинфекция, также обрабатывать специальными препаратами начали остановки и пешеходные переходы.Работники дезинфицируют перила, лестницы, предметы, за которые люди могут взяться руками.