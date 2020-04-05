Под Казанью из-за коронавируса закрыли гостиницу

По решению суда судебные приставы приостановили деятельность гостиницы "Регина" в Лаишевском районе Татарстана.

Было установлено, что несмотря на запрет в номерах гостиницы проживают люди. Руководство гостиницы было привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд постановил приостановить деятельность учреждения на 30 суток.

Накануне судебные приставы-исполнители опечатали помещение. Совершение исполнительных действий осуществлялось в нерабочий день в рамках ч. 3 ст. 35 Федерального закона N 229 "Об исполнительном производстве", которое допускает их проведение в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, пояснили в пресс-службе ведомства.

Деятельность гостиницы приостановлена. Руководство гостиницы предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.