В каждом десятом ДТП с пострадавшими в Казани травмы получают дети

Каждое десятое ДТП с пострадавшими в Казани происходит с участием несовершеннолетних. Об этом рассказали в ГИБДД РТ.

По данным ведомства, с начала года в городе было зарегистрировано более 20 аварий, в которых травмы получили дети. Подавляющее большинство таких ДТП (около 85 %) произошли по вине водителей: в каждой третей аварии водители не уступили дорогу ребенку-пешеходу, в двух случаях автомобилисты спровоцировали аварию, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения.

Около 80 % ДТП с участием детей произошли в промежутке времени между 13.00 и 21.00 часами. Наиболее частые участники ДТП в текущем году – дети и подростки в возрасте 10-13 лет.

С 19 марта в школах Казани начались каникулы, в это время сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению детей-пешеходов, не соблюдающих правила дорожного движения, а также водителей, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних в салоне машин. Вместо с дорожными полицейскими в рейды выйдут инспекторы ПДН, которые напомнят родителям-автомобилистам об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.