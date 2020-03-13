В Татарстане найден мужчина с потерей памяти. Волонтеры разыскивают его родственников

В Зеленодольске ищут родственников неизвестного мужчины. Его обнаружили в городе, с 11 марта он находится в медицинском учреждении.

Как сообщают в отряде "Лиза Алерт", рост найденного 165 см, мужчина худощавого телосложения, волосы темные с проседью короткие, глаза голубые.

Одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синюю олимпийку, футболку, серое трикотажное трико, черные дутые сапоги, чёрную вязаную шапку.

Мужчина может быть из любого города. Он страдает потерей памяти. Все, кто знает его, близких и родных гражданина, могут обратиться по телефону 89872898479 - инфоорг поиска Альбина, или по телефону 112.